Arsenal ainda negocia com Marcos O técnico do Arsenal, Arsene Wenger, garantiu nesta quinta-feira que ainda não há acordo fechado para a contratação do goleiro Marcos. O jogador do Palmeiras está em Londres, para negociar com o clube inglês - o preço do seu passe já está acertado com a diretoria palmeirense: US$ 4 milhões. Mas, segundo o treinador do time, as ?negociações nem começaram?. ?Não há nada definido quanto ao Marcos. Tudo o que se tem dito é prematuro. O que existe são algumas conversas e Marcos é um dos jogadores que nos interessa. Mas estamos numa etapa preliminar. Não tomamos nenhuma decisão e as negociações nem começaram?, revelou Arsene Wenger. Apesar do discurso do treinador, a imprensa inglesa já dá como certa a contratação de Marcos para substituir David Seaman, de 39 anos e perto da aposentadoria. Ele já teria, inclusive, feito os exames médicos no Arsenal. Marcos já teve uma reunião com os diretores do Arsenal em Londres e deve voltar nesta sexta-feira ao Brasil, quando acaba a liberação dada pelo Palmeiras. Para a imprensa inglesa, o goleiro pentacampeão revelou estar perto do acordo. ?É uma possibilidade que eu esteja aqui (Inglaterra) no fim do mês. Há uma série de formalidades a cumprir, mas poderia me juntar ao time ainda nesta temporada?, disse o jogador, que se juntaria assim a dois outros brasileiros da equipe, Edu e Gilberto Silva.