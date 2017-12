Arsenal amplia vantagem na Inglaterra O Arsenal venceu hoje o Southampton por 2 a 0, em jogo antecipado da 25ª rodada, e ampliou ainda mais a sua vantagem na liderança do Campeonato Inglês, agora com 61 pontos, cinco na frente do Manchester United, segundo colocado e com um jogo a menos. Os dois gols do Arsenal foram marcados pelo francês Thierry Henry, que passou a integrar o seleto grupo de jogadores que chegaram à marca de 100 gols na Premier League. Nos outros jogos de hoje, o Leeds United goleou o Wolverhampton Wanderers por 4 a 1, enquanto o Leicester City empatou em 1 a 1 com o Bolton Wanderers.