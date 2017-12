Arsenal anuncia construção do novo estádio O Arsenal anunciou nesta segunda-feira ter conseguido o dinheiro necessário para construir seu novo estádio, que terá capacidade para 60 mil e é orçado em US$ 700 milhões. O plano é começar a jogar em Ashburton Grove já a partir da temporada 2006/07 - ele ficará a cerca de 500 metros do histórico Highbury Park, onde o atual líder do Campeonato Inglês manda seus jogos e comporta 38 mil pessoas.