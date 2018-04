Arsenal anuncia lucro recorde de R$ 100 milhões

O Arsenal anunciou nesta segunda-feira que registrou um lucro recorde de 35,2 milhões de libras (aproximadamente R$ 100 milhões) no último ano fiscal. O valor foi alcançado graças ao aumento, em volume, no número de negócios, e por conta da decisão do técnico Arsène Wenger de não realizar contratações milionárias.

O comunicado divulgado pelo Arsenal revelou que o Arsenal terminou o ano fiscal encerrado no dia 31 de maio com um aumento de receita para 313,2 milhões de libras (R$ 890,1 milhões). A renovação do contrato de transmissão de jogos pela TV e a classificação do Arsenal para as semifinais da Liga dos Campeões da Europa e da Copa Inglaterra contribuíram para a arrecadação.

Ao mesmo tempo, a dívida causada pela construção do Emirates Stadium foi reduzida. O valor, que era 318 milhões de libras (R$ 904 milhões), caiu para 297,7 milhões de libras (R$ 846 milhões).