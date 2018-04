Arsenal apenas empata com o Everton em casa

Além da neve e do frio, o Arsenal teve que encarar um adversário aguerrido e aplicado, que surpreendeu ao abrir o placar aos 12 minutos do primeiro tempo, com Osman, de cabeça. O time da casa reagiu e chegou ao gol de empate com chute rasteiro do volante brasileiro Denílson, aos 28 minutos.

No segundo tempo, em rápido contra-ataque do Everton, Pienaar marcou um bonito gol, ao encobrir com um toque sutil o goleiro Almunia, aos 36 minutos do segundo tempo. Em desvantagem, o Arsenal se lançou ao ataque no final do jogo e conseguiu chegar ao gol de empate aos 46 minutos, com Rosicky.

Com o tempo ruim que atingiu a Inglaterra nos últimos dias, mais duas partidas do Campeonato Inglês foram adiadas: Wigan x Aston Villa, que aconteceria neste sábado, e West Ham x Wolverhampton, que seria disputado no domingo.

Com mais esses dois cancelamentos, a rodada do Campeonato Inglês terá apenas mais dois jogos, além do empate entre Arsenal e Everton. Birmingham e Manchester United se enfrentam ainda neste sábado e Manchester City e Blackburn vão duelar na segunda-feira.