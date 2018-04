Arsenal aposta em boa preparação para estreia no Inglês contra o Leicester City

O Arsenal confia em sua boa pré-temporada para a estreia do Campeonato Inglês nesta sexta-feira contra o Leicester City, às 15h45 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. É, ao menos, o que garante o técnico francês Arsène Wenger, preocupado em iniciar bem a competição.

Na última temporada, afinal, o Arsenal só foi conquistar a sua primeira vitória na terceira rodada do Campeonato Inglês. Esses pontos desperdiçados no início fizeram falta à equipe, que terminou apenas na quinta colocação. A boa pré-temporada, assim, pode mudar esse panorama.

"Tivemos um bom nível de preparação física. Todos os nossos jogadores atuaram por bons minutos em grandes competições, então a preparação do elenco pareceu boa", comentou Arsène Wenger. "Precisamos transformar essa qualidade da preparação em pontos. Claro que isto é uma visão pragmática, mas o que importa é que ganhemos o próximo jogo e comecemos de maneira forte, o que não fizemos no último ano".

Mas, para a partida, o Arsenal terá o importante desfalque do atacante chileno Alexis Sánchez. Horas antes do Arsenal vencer o Chelsea na final da Supercopa da Inglaterra, nos pênaltis, o chileno sofreu uma lesão abdominal no último domingo e está fora das próximas duas partidas.

Alexis Sánchez teve a sua possível saída do clube cogitada durante esta última pré-temporada, embora o próprio Arsène Wenger continue dizendo repetidamente que o chileno não está à venda. Veículos da imprensa europeia noticiaram nas últimas semanas que Manchester City e Paris Saint-Germain estariam interessados no atacante chileno, que possui apenas mais um ano de contrato com o Arsenal.

Se o Arsenal aposta na boa pré-temporada para fazer uma boa estreia, o Leicester City espera um bom início para, ao menos, se aproximar da histórica campanha do ano retrasado, quando surpreendeu o mundo do futebol ao se sagrar campeão inglês. Na última temporada, porém, terminou apenas em 12.º lugar.

"Você quer o primeiro jogo, é aí que começa o futebol de verdade", afirmou o ansioso técnico Craig Shakespeare, avaliando as expectativas do Leicester City à temporada. "Estamos na liga mais competitiva do mundo, e o dinheiro gasto conta muito. Precisamos tentar vencer a maioria das partidas que jogamos, mas sabemos como o Campeonato Inglês pode ser uma montanha-russa".