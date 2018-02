Arsenal arranca três pontos do líder Manchester United O Arsenal conseguiu neste domingo um feito que raros times conseguiram no Campeonato Inglês desta temporada: venceu o líder Manchester United por 2 a 1, de virada, graças a um gol do atacante francês Henry aos 48 minutos do segundo tempo. Este resultado volta a esquentar a disputa pelo título do torneio, já que a diferença do United é de seis pontos para o vice Chelsea. A vitória sobre o time do técnico Alex Ferguson foi bastante comemorada pelos jogadores, em especial por Henry, que não escondia a felicidade pelo gol decisivo. O jogo, porém, parecia que teria o final repetido em outras 18 oportunidades, graças ao gol marcado por Wayne Rooney, aos 8 minutos do segundo tempo. Porém, no mesmo segundo tempo, só que aos 38 minutos, Robie van Persie conseguiu empatar a partida. Os dois times e as torcidas pareciam conformados com o empate, mas num rápido ataque e numa bola perfeita cruzada pela direita, Henry subiu mais alto que a marcação no meio da área e cabeceou firme para garantir a vitória. Agora, o Arsenal segue em quarto lugar na classificação, mas com 45 pontos. No outro jogo deste domingo, o Wigan (17.º, 22 pontos) perdeu por 2 a 0 para o Everton (7.º, 35), em seu estádio.