Arsenal arrasa a Inter em Milão O Arsenal foi a Milão nesta terça-feira e massacrou a Inter. Ganhou por 5 a 1 e saltou da lanterna para a segunda posição do grupo B da Liga dos Campeões da Europa. O destaque do jogo foi o atacante francês Thierry Henry, que marcou dois gols e endoidou a defesa com suas arrancadas pela esquerda. O volante Edu, ex-Corinthians, também fez o seu. A equipe inglesa foi melhor o tempo todo, mas só garantiu a vitória nos cinco minutos finais, quando marcou três gols. No primeiro tempo, Thierry Henry abriu o placar e Vieri empatou. O sueco Ljungberg marcou logo no início da segunda etapa. Depois de perder boas chances em contragolpes, o Arsenal acertou a pontaria no finalzinho e marcou com Henry, Edu e Pires. Foi a primeira derrota da Inter sob o comando do técnico Alberto Zaccheroni ? e a primeira vez que o time sofreu gol. Em quatro partidas, o tinha vencido três e empatado uma. Também pelo grupo B, em Moscou, o Lokomotiv venceu o Dinamo de Kiev por 3 a 2. No grupo A, a zebra está solta. Se a primeira fase tivesse terminado agora, Lyon e Bayern de Munique teriam sido eliminados. Afinal, nesta terça, o time francês perdeu para o Anderlecht por 1 a 0 e os alemães ficaram no 0 a 0 com o Celtic. Na chave C, o La Coruña ficou a um ponto da vaga ao ganhar por 3 a 0 do AEK Atenas ? gols de Hector, Valerón e Luque. No outro jogo, Monaco e PSV Eindhoven empataram por 1 a 1. Pelo grupo D, apenas um jogo aconteceu nesta terça-feira, já que a partida entre Galatasaray e Juventus foi adiada e não poderá ser disputada na Turquia, por causa dos recentes atentados terroristas no país. Assim, jogaram Olympiakos e Real Sociedad, que ficaram no 2 a 2.