Arsenal assume a liderança do Inglês Depois do tropeço do Manchester United, que perdeu para o lanterna Wolverhampton no sábado, o Arsenal assumiu neste domingo a liderança do Campeonato Inglês. Tudo porque venceu o Aston Villa por 2 a 0, fora de casa, graças aos dois gols do francês Henry. Com a vitória, o Arsenal chegou aos 52 pontos, contra 50 do Manchester. O Chelsea, terceiro colocado com 45, joga ainda neste domingo, contra o Birmingham, na última partida da 22ª rodada do Campeonato Inglês.