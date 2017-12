Arsenal assume liderança provisória Com um gol do francês Robert Pires, aos 24 minutos do segundo tempo, o Arsenal derrotou, em seu estádio, o Derby County, por 1 a 0, nesta terça-feira, e assumiu a liderança provisória do Campeonato Inglês. O Arsenal soma 60 pontos, contra 58 do Manchester United, que enfrenta, nesta quarta-feira, o Tottenham Hotspurmañana. Se o Manchester vencer, volta ao primeiro lugar na classificação. Nos outros jogos desta terça-feira, o Sunderland superou o Bolton Wanderers, por 1 a 0, enquanto o Blackburn Rovers goleou o Aston Villa por 3 a 0. Partidas desta quarta-feira: Leeds United x Ipswich Town, Chelsea x Fulham, Southampton x Middlesbrough, West Ham x Everton, Liverpool x Newcastle, Manchester United x Tottenham Hotspur.