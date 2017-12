Arsenal assume vice-liderança O Arsenal venceu o Blackburn por 3 a 0, em Londres, com gols de Fabregas, Henry e Van Persie, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Inglês, ajudado também pela derrota do Wigan por 2 a 1 para o Tottenham. Agora, o Arsenal soma 26 pontos, oito a menos que o Chelsea, que joga ainda neste sábado contra o Portsmouth. A menos de um mês para o Mundial de Clubes da Fifa, o Liverpool conquistou uma importante vitória: 1 a 0 sobre o Manchester City, fora de casa, gol do lateral-esquerdo Riise. Com o resultado, o provável adversário do São Paulo na decisão em Yokohama subiu para a sétima posição, com 22 pontos. A rodada deste sábado teve ainda outros três jogos: Aston Villa 1 x 0 Charlton, Sunderland 0 x 1 Birmigham. Todas as partidas foram antecedidas por um minuto de silêncio em homenagem ao ex-jogador do Manchester United George Best, que faleceu nesta sexta-feira.