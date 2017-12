Arsenal atinge invencibilidade recorde O Arsenal entrou neste domingo para a história do Campeonato Inglês. Com a vitória sobre o Sunderland por 3 a 1, a equipe dos brasileiros Edu e Gilberto Silva atingiu a marca de 30 partidas sem derrota na competição, superando o recorde de jogos invictos que pertencia ao Manchester United. De quebra, manteve a liderança isolada, com 23 pontos ganhos. O Arsenal chegou à vitória com dois gols do nigeriano Kanu em menos de 10 minutos de jogo, aos 3 e aos 9. Depois, o francês Patrick Vieira fez o terceiro ainda no primeiro tempo, aos 45. Na segunda etapa, Jody Craddock descontou para o Sunderland. O vice-líder é o Liverpool, que neste domingo ganhou do Chelsea por 1 a 0, com um gol de Michael Owen aos 45 minutos do segundo tempo. Com isso, não deixou o Arsenal abrir vantagem na liderança. Agora, a diferença entre os dois primeiros colocados é de 2 pontos. Mais três partidas foram disputadas neste domingo: Aston Villa 0 x 0 Leeds, Blackburn 1 x 2 Tottenham e Fulham 1 x 0 Charlton. Na segunda-feira, o jogo entre Manchester United e Everton completa a 9ª rodada do Campeonato Inglês.