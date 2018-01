Arsenal atropela Olympiacos na Grécia e fatura improvável vaga

A tarefa era complicada. O Arsenal precisava vencer o Olympiacos diante da fanática torcida grega no Karaiskakis, e mais, por dois gols de diferença. Por mais que as chances estivessem contra, o time inglês buscou o improvável resultado, atropelou o adversário por 3 a 0, nesta quarta-feira, e conseguiu a classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões. O herói foi Giroud, autor dos três gols.

Mesmo após o péssimo início de torneio, o Arsenal buscou a vaga com três vitórias nas últimas quatro partidas. Precisava vencer o Olympiacos por dois gols de diferença, ou por um, desde que o placar fosse superior a 3 a 2, para levar vantagem no confronto direto. E foi isso que aconteceu. Com o resultado, ambos terminaram com nove pontos, mas a segunda vaga do Grupo F ficou para os ingleses.

Apesar do placar, quem começou melhor foi o Olympiacos, que assustou com o brasileiro Sebá aos 19 minutos. Mas já aos 24, o Arsenal chegou pela primeira vez. Campbell fez ótima jogada pela direita, foi à linha de fundo e rolou para Flamini. O francês bateu, a bola ainda resvalou na zaga e explodiu no travessão.

Foi o suficiente para despertar o Arsenal, que marcaria o primeiro pouco depois. Aos 28, os ingleses avançaram pela esquerda, Özil deu ótima enfiada para Ramsey cruzar, e Giroud, de cabeça, desviou. A bola ainda tocou no goleiro, mas morreu na rede.

O Olympiacos tentou responder e quase foi ajudado por Koscielny, que assustou em toque contra a própria meta. Mas já no início da etapa final, o Arsenal chegou ao segundo. Com três minutos, Joel Campbell fez linda jogada na área. Depois de receber lançamento de Özil, driblou dois jogadores e deu enfiada precisa para Giroud, que tocou de esquerda para a rede.

O resultado, enfim, favorecia os ingleses. Por isso, o Olympiakos voltou a atacar e quase marcou aos 12, quando Fortounis arriscou de fora da área e Cech fez linda defesa. Mas o balde de água fria veio na sequência. Elabdellaoui tentou bloquear o chute de Monreal dentro da área, mas o fez com o braço. Giroud bateu o pênalti e marcou o terceiro, que acabou de vez com qualquer chance dos gregos.

BAYERN VENCE

Na outra partida do grupo, o Bayern de Munique entrou em campo tranquilo, com a primeira colocação já garantida. Mesmo assim, os alemães derrotaram o Dínamo Zagreb por 2 a 0, na Croácia, e chegaram aos 15 pontos. O Dínamo se despediu com apenas três pontos, na lanterna.

Mesmo com a superioridade técnica, a falta de ambição do Bayern de Munique equilibrou o duelo. Somente no segundo tempo, os alemães foram ao ataque e marcaram seus gols. Aos 15 minutos, Lewandowski aproveitou cruzamento da direita e desviou de cabeça para a rede. Três minutos depois, ele mesmo recebeu na área e tocou sobre o goleiro para definir o placar.