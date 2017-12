Arsenal avança e Chelsea é goleado O Arsenal assumiu a liderança provisória do Campeonato Inglês ao vencer nesta sexta-feira o Wolverhampton por 3 a 0, com gols de Craddock (contra) e Thierry Henry (2). Com o resultado, a equipe beneficiada pela goleada sofrida pelo Chelsea diante do Charlton por 4 a 2, chegou à primeira colocação na classificação com 42 pontos. O Manchester United, com 40, enfrenta logo mais o Everton. E mais: Fulham 2 x 0 Southampton.