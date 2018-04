Arsenal bate Celtic e sai na frente na Liga dos Campeões

O Arsenal deu um grande passo nesta terça-feira para se garantir na fase de grupos da Liga dos Campeões. Mesmo jogando fora de casa, em Glasgow, o clube inglês venceu o Celtic por 2 a 0, pelo jogo de ida da quarta fase do classificatório para a competição. Na partida de volta, em Londres, que acontece na quarta-feira da semana que vem, o Arsenal pode perder até por um gol de diferença.

Sem ter uma atuação de destaque, o time londrino contou com a sorte para vencer na Escócia. No primeiro tempo, o Arsenal chegou ao gol já aos 43 minutos, após cobrança de falta na entrada da área. Fabregas chutou forte, Gallas até tentou se esquivar da bola, mas ela bateu em suas costas e enganou o goleiro do Celtic. Já no segundo tempo, Clichy cruzou da esquerda e Caldwel, na tentativa de afastar o perigo, marcou contra.

Também pelo classificatório da Liga dos Campeões, o Olympiakos contou com um gol brasileiro para vencer o Sheriff por 2 a 0. Jogando na Moldávia, o time grego abriu o placar com Dudu Cearense, no primeiro minuto do segundo tempo. Depois, Mitroglou ampliou já no fim do jogo, aos 36 minutos, deixando o Olympiakos em situação confortável para a partida da volta, a ser disputada em Pireu, na Grécia.

Em Lisboa, o Sporting começou perdendo da Fiorentina, chegou a virar o jogo, mas acabou cedendo o empate por 2 a 2, ficando em desvantagem para a segunda partida, em Florença. Em mais uma vitória de visitantes, o Stuttgart venceu o Timisoara, da Romênia, por 2 a 0, partindo com tranquilidade para o jogo da volta, na Alemanha. Já o Copenhagen, da Dinamarca, recebeu o APOEL, do Chipre, e ganhou por 1 a 0.

Nesta quarta-feira, serão realizados mais cinco confrontos pela Liga dos Campeões. Deste classificatório, dez equipes sairão garantidas na fase de grupos da competição. As outras dez eliminadas entram na fase de grupos da Liga Europa, nova denominação para a antiga Copa da Uefa.