Arsenal bate Celtic rumo à Liga dos Campeões

Um pênalti convertido por Eduardo aos 28 minutos permitiu ao Arsenal dar sequência à vitória de 2 x 0 na partida de ida da fase eliminatória em Glasgow na semana passada.

Emmanuel Eboue e Andrei Arshavin marcaram depois do intervalo, e Massimo Donati preservou algo do orgulho escocês com uma bola encoberta no goleiro do Arsenal nos acréscimos do segundo tempo.

O saldo de 5 x 1 do Arsenal não é um acaso, já que o time de Londres iniciou a temporada em grande estilo, vencendo todos seus quatro jogos e marcando 15 gols no total.

A Fiorentina, equipe da primeira divisão italiana, escapou por pouco no saldo de gols após um empate de 1 x 1 em casa com o Sporting, de Portugal, que a deixou com um histórico de 3 x 3 na competição. Steven Jovetic igualou para a Fiorentina uma noite depois de o Sporting tomar a dianteira no saldo de gols graças a João Moutinho.

O Stuttgart fez um empate sem gols em casa com o Timisoara, da Romênia, mas foi adiante graças à sua vitória de 2 x 0 fora de casa na semana passada. O APOEL bateu o Copenhagen por 3 x 1, e soma 3 x 2 na disputa, enquanto o time grego Olympiakos encerrou o sonho do Sheriff Tirsaspol, da Moldova, e tem um histórico de 3 x 0.

Os dez vencedores da fase eliminatória vão se juntar aos clubes que se classificaram automaticamente para a fase de grupos, incluindo o Barcelona, detentor do título, e o vice-campeão Manchester United.

