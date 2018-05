Arsenal bate o Bournemouth com 2 de Sánchez e se mantém no G4 do Inglês

Depois dos três primeiros colocados do G-3 do Campeonato Inglês vencerem na abertura da 13.ª rodada, no sábado, neste domingo o Arsenal também fez a parte dele. Jogando em casa, no Emirates Staduim, venceu o Bournemouth por 3 a 1, com boa atuação do chileno Alexis Sánchez, que marcou dois gols.

A vitória fez o Arsenal chegar aos 28 pontos, contra 30 de Liverpool e Manchester City e 31 do Chelsea. O Tottenham, que perdeu do Chelsea no clássico londrino no sábado, se distanciou da briga e do Arsenal. Está em quinto, com 24.

Sánchez ganhou o primeiro gol de presente. Francis errou o recuo para o goleiro e deu a bola para o chileno, que só teve o trabalho de dominar, já dentro da área, fintar Federici e bater no canto, aos 12 minutos.

Wilson, de pênalti, deixou tudo igual, levando o jogo empatado para o intervalo. O Arsenal só foi voltar à frente aos 8 do segundo tempo, com Walcott, de cabeça. Nos acréscimos, Sánchez recebeu de Giroud e fez o terceiro.

A vitória foi só a segunda do Arsenal em novembro, depois de a equipe empatar com Manchester United e Tottenham pelo Inglês e com o PSG pela Liga dos Campeões. Na quarta, a equipe pega o Southampton, pela Copa da Liga Inglesa.

STOKE VENCE

Mais cedo, também neste domingo, o Stoke venceu o Watford por 1 a 0 na casa do rival. O único gol do jogo foi anotado para o goleiro brasileiro Gomes, que não teve culpa no lance. Charlie Adam cabeceou, a bola bateu na trave e voltou nas pernas do goleiro.

Com o resultado, o Stoke foi a 16 pontos, em 10.º lugar, a dois pontos do Watford, que é o oitavo colocado e o melhor entre os pequenos. Bournemouth, derrotado pelo Arsenal, tem 15, logo atrás do Stoke.