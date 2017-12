Arsenal bate o Sunderland e é o 3.º Jogando em casa, o Arsenal venceu o lanterna Sunderland por 3 a 0, neste sábado, e subiu provisoriamente para o terceiro lugar do Campeonato Inglês. Henry (dois) e Van Pierse marcaram para os londrinos - Stubss descontou. O resultado deixou o Arsenal com 20 pontos, onze a menos que o líder Chelsea. O Sunderland tem cinco. Em Birmigham, o Aston Villa perdeu por 2 a 0 para o Liverpool, que, gols de Gerrard e Xabi Alonso, foi aos 16 pontos, na 12ª colocação. O time da casa é o 16.º, com nove. Confira outros resultados deste sábado: Blackburn 4 x 1 Charlton, Fulham 2 x 1 Manchester City, Newcastle 1 x 0 Birmigham City, West Ham 1 x 0 West Bromwich.