Arsenal bate recorde na Liga Inglesa A equipe do Arsenal - dos brasileiros Gilberto Silva e Edu - derrotou o Blackburn nesta quarta-feira pela terceira rodada do campeonato inglês por 3 a 0, e bateu um recorde de partidas invictas na Liga Inglesa. A equipe atingiu a marca de 43 jogos consecutivos sem derrota. A marca anterior - de 42 jogos - tinha sido estabelecida pelo Nottingham Forest nas temporadas 1977-78 e 1978-79. O Arsenal igualou a marca no domingo, ao derrotar o Middlesbrough por 5 a 3. A última derrota do Arsenal em uma partida da Liga Inglesa aconteceu no dia 4 de maio de 2003, contra o Leeds, quando perdeu por 3 a 2. Desde então, nenhuma outra equipe permaneceu tantas partidas invicta desde que a Liga Inglesa começou a ser disputada, em 1888. Os gols do jogo histórico foram marcados pelo francês Thierry Henry, por Gilberto Silva, e pelo espanhol Reyes. Esta foi a terceira vitória do Arsenal em três rodadas do campeonato. A rodada desta quarta-feira teve ainda os seguintes resultados. Fulham 0 x 2 Middlesbrough Southampton 1 x 2 Bolton Wanderers West Brom Albion 1 x 1 Tottenham Hotspur Charlton Athletic 3 x 0 Aston Villa Newcastle United 2 x 2 Norwich Terça-feira: Crystal Palace 0 x 2 Chelsea Birmingham City 1 x 0 Manchester City