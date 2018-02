Arsenal bate Steaua e termina em segundo no Grupo H O Arsenal encerrou sua campanha no Grupo H da Liga dos Campeões com uma vitória por 2 x 1 sobre o Steaua Bucareste no Emirates Stadium nesta quarta-feira, ficando em segundo lugar atrás do Sevilla, que derrotou o Slavia Praga por 3 x 0 na República Tcheca. O Arsenal, que já tinha assegurado vaga na fase de mata-mata da competição, dominou a partida desde o início e merecidamente abriu o placar aos oito minutos, quando Bacary Sagna cruzou rasteiro para Abou Diaby superar o goleiro Robinson Zapata. O primeiro tempo foi quase totalmente apenas do Arsenal atacando em direção ao gol do Steaua e o goleiro Jens Lehman, do time inglês, um mero expectador. Robin van Persie deu o passe para o segundo do Arsenal aos 42 minutos, marcado por Nicklas Bendtner. O Steaua, que encerrou a campanha na lanterna da chave, descontou aos 23 minutos do segundo tempo com um gol de cabeça de Dorel Zaharia. (Por Mike Collett)