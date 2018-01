Arsenal: campeão inglês pela 12ª vez A temporada 2001/2002 não poderia terminar melhor para o Arsenal, time onde joga o volante brasileiro Edu. Hoje a equipe conquistou o Campeonato Inglês com uma rodada de antecipação. Para aumentar a festa, o título foi garantido com uma vitória por 1 a 0 sobre o Manchester United, considerado por muitos o melhor time do país e que tentava o tetracampeonato. No campo do adversário. No sábado, o Arsenal já havia conquistado a Copa da Inglaterra, ao bater o Chelsea por 2 a 0. A partida que deu o título ao Arsenal foi bastante disputada e com algumas disputas de bola ríspidas. As duas equipes criaram algumas boas oportunidades para marcar, mas as defesas prevaleceram sobre os atacantes adversários. O Arsenal chegou à vitória com um gol de Wiltord, aos 8 minutos do segundo tempo, num lance em que o francês teve a colaboração de um compatriota que joga na equipe adversária. O goleiro Barthez, titular da seleção atual campeã do mundo, rebateu um chute de Ljungberg e Wiltord aproveitou bem o rebote. Edu, ex-Corinthians, desta vez foi escalado deste o início da partida e teve boa participação. Para o time de Londres, que entrou no Estádio Old Trafford precisando de apenas um empate, a vitória serviu para mostrar que, apesar da badalação em torno do Manchester, o time é o melhor da Inglaterra neste momento. "Este resultado foi fantástico, porque o Manchester era a equipe que queríamos bater??, disse o técnico do Arsenal, o francês Arsene Wenger. "Eles dominaram as três últimas temporadas e para nós, levar de novo o título para o clube (o Arsenal foi campeão inglês em 1998, antes de o Manchester iniciar sua série) significava muito.?? Hoje, o Arsenal obteve seu 12.º triunfo consecutivo no Campeonato Inglês, uma série que começou em 10 de fevereiro. Soma 84 pontos na competição e não pode mais ser alcançado por Liverpool (77) e Manchester United (76), que ainda tinham chances antes dos jogos de hoje. O campeão, agora, faz a festa do título sábado, na última rodada, recebendo o Everton em seu estádio, o Highbury. Com a conquista de hoje, o Arsenal tem, agora, 15 títulos nacionais. E pela terceira vez na história ganhou, numa mesma temporada, o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra, feito que havia alcançado em 1971 e 1998.