Arsenal cede empate ao Crystal Palace e fecha rodada na 4ª posição

O Arsenal vacilou neste domingo e desperdiçou a oportunidade de reassumir a terceira colocação no Campeonato Inglês. Ao empatar em casa por 1 a 1 com o Crystal Palace, que luta contra o rebaixamento, a equipe do técnico Arsène Wenger permanece na quarta colocação com os mesmos 60 pontos do Manchester City, que havia assumido o terceiro lugar no último sábado ao bater o Chelsea por 3 a 0, em Londres.

A terceira posição do Inglês, que vive a sua 34ª de suas 38 rodadas, garante uma vaga direta à fase de grupos da Liga dos Campeões, enquanto o quarto colocado terá de disputar um playoff qualificatório para entrar na competição continental. O Crystal Palace, por sua vez, é o 16º colocado, com 39 pontos, a nove da zona da degola, hoje encabeçada pelo Sunderland, o 18º.

O Arsenal volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Sunderland, fora de casa, pelo Inglês, sendo que o time de Wenger ainda não disputou o total de 34 partidas na competição. O Crystal Palace, que tem um jogo a mais do que o Arsenal, visitará o Manchester United na quarta-feira.

Wenger contou com sua principal formação em campo. A novidade na escalação foi o retorno do goleiro Peter Cech. E, com a bola rolando, o time anfitrião impôs o ritmo de jogo, mas tinha dificuldade em criar chances de gol. O seu gol saiu somente aos 45 minutos do primeiro tempo. Welbeck tocou para Alexis Sánchez que, de cabeça, encobriu o goleiro adversário.

O Arsenal manteve a superioridade na etapa final. Mas, em uma das raras vezes em que chegou ao ataque, o Crystal Palace conseguiu igualar o marcador. Bolasie avançou pela esquerda, cortou para o meio e bateu rasteiro para empatar aos 37 minutos.