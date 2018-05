Arsenal confirma saída de Santi Cazorla devido à lesão crônica no tornozelo

O Arsenal anunciou nesta segunda-feira a saída do meio-campista Santi Cazorla, de 33 anos. O jogador encerra o ciclo de seis anos no clube em um período marcado por uma série de lesões - desde outubro de 2016 que ele não entra em campo por conta de um problema no tornozelo.

O time inglês publicou comunicado em seu site oficial se despedindo do atleta. "Santi chegou ao Arsenal contratado junto ao Málaga em julho de 2012 e durante esse período se converteu em uma parte fundamental da equipe, além de ter se provado um dos jogadores mais técnicos do Campeonato Inglês", informou.

O clube descartou uma possível renovação com o atleta por conta da lesão crônica no tornozelo. O problema começou em setembro de 2013, depois que sofreu uma fissura, durante amistoso da seleção espanhola contra o Chile.

A situação se agravou em 2016, no duelo contra o Ludogorets, da Bulgária, pela Liga dos Campeões. Desde então, o jogador passou por uma série de cirurgias no local e não entrou mais em campo.

Em uma entrevista concedida na época, Cazorla informou que uma infecção no local lesionado o fez retirar oito centímetros do tendão. Durante a passagem pelo Arsenal, o meio-campista disputou 180 partidas e marcou 29 gols. Pelo clube, ganhou a Copa da Inglaterra e duas Copas da Liga Inglesa.

O dono do clube, Ivan Gafidis, rasgou elogios ao jogador. "Sua habilidade natural com os dois pés, sua rapidez para pensar e seus movimentos foram vitais para nossas melhores atuações nesses últimos anos. Ele joga com uma alegria e uma liberdade que é muito rara de se ver. Desejamos o melhor para o futuro", disse.

O Villarreal, clube que o revelou para o futebol em 2002, prometeu ajudar Cazorla no que for necessário. O time espanhol também ofereceu seu centro de treinamento para o jogador realizar a pré-temporada.