Arsenal confirma volta de Arshavin no Campeonato Inglês

"Nós estávamos sem Arshavin e também tivemos um problema com [o atacante holandês] Van Persie durante a semana. Mas Arshavin deve voltar e Van Persie deve estar pronto também", afirmou o treinador.

Arshavin sofreu a lesão defendendo o Arsenal na derrota por 2 a 1 para o Manchester United, há quase um mês. Ainda assim, ele apresentou-se à seleção russa e foi utilizado pelo técnico Guus Hiddink durante toda a partida contra o País de Gales, pelas Eliminatórias da Copa de 2010.

Com o agravamento da lesão, o russo ficou de fora dos confrontos com Manchester City e Wigan, pelo Campeonato Inglês e da estreia do Arsenal na Liga dos Campeões, contra o Standard Liège.

Já o goleiro Manuel Almunia, ainda se recuperando de dores no peito, deve seguir fora da equipe. Vito Mannone ou Wojciech Szczesny devem ganhar a posição.

O Arsenal é o sétimo colocado do Campeonato Inglês, com nove pontos. Já o Fullham é apenas o 14.º colocado, com seis pontos.