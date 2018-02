Arsenal conquista pela primeira vez Copa Sul-Americana

O Arsenal, da Argentina, conquistou pela primeira vez o título da Copa sul-americana na madrugada desta quinta-feira, 6, apesar do time ter perdido por 2 a 1 para o América na segunda partida da final do torneio, disputada no estádio Juan Domingo Perón, em Buenos Aires. É a única derrota do time no torneio. A equipe argentina levou a vantagem de ter marcado maior número de gols fora de casa, na sexta-feira passada, quando venceu o jogo de ida por 3 a 2, na Cidade do México. O América abriu 2 a 0 no placar com um gol de Díaz, contra, aos 18 minutos do primeiro tempo, e outro de Silva, aos 18 do segundo. Aos 38 minutos do segundo tempo, Andrizzi diminuiu e garantiu a Taça. O Arsenal era o representante menos cotado da Argentina para o troféu. Boca Juniors, River Plate, Estudiantes, San Lorenzo e Lanús eram considerados favoritos. Mas a equipe chegou invicta à final. O time ganhou todos os seus jogos fora de casa: dois no México (Chivas e o América), um no Brasil (Goiás) e dois em Buenos Aires (San Lorenzo e River). É o maior título dos 51 anos de história do clube da localidade de Sarandí, próxima à capital do país. O jogo O América, que precisava vencer por dois gols de diferença, foi rapidamente para o ataque. Mas os argentinos disputavam o jogo de suas vidas e procuraram manter o adversário longe de sua área. Insúa assumiu o papel de organizador do time mexicano e seu objetivo foi buscar espaços para o goleador paraguaio Cabañas, bem marcado pelos zagueiros Mosquera e Matellán. O Arsenal respondia em jogadas de bola parada. Mas foi um erro dos zagueiros argentinos após uma jogada pessoal de Oscar Rojas, pela esquerda, que levou ao primeiro gol. Díaz tentou afastar o perigo, aos 18 minutos, e acabou mandando a bola para sua própria meta. O resultado ainda dava o título ao Arsenal. Mesmo assim, o time passou a atacar para buscar o empate. Calderón acertou duas vezes a trave do mexicano Ochoa, aos 22 e 29 minutos. Mosquera ameaçou aos 31 e San Martín aos 36. O domínio era absoluto. No segundo tempo o Arsenal pressionou ainda mais a saída de bola do América. Mas, aos 18 minutos, a bola passou pela defesa argentina e Silva, depois de ganhar na corrida, acertou um forte chute para superar o goleiro Cuenca. A vantagem mexicana, de dois gols, era suficiente para ficar com a Copa. Mas o Arsenal pressionava e Insúa, o jogador mais criativo do América, procurava controlar o jogo. O Arsenal já parecia ter perdido a batalha, incapaz de dobrar a cada vez mais firme defesa mexicana. Mas, aos 38, Andrizzi recebeu na entrada da área e saiu trombando com três marcadores. Levou a melhor sobre eles e marcou o gol da vitória com um chute cruzado, no pé da trave esquerda do goleiro Ochoa. Nos minutos finais, o América não teve chance de reagir. O Arsenal tocou a bola até o apito final, senha para os abraços entre os jogadores no campo e o delírio de mais de 20 mil torcedores.