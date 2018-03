Arsenal consegue goleada inútil O Arsenal conseguiu uma goleada inútil sobre o Southampton, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Inglês. Três dias depois de entregar o título ao Manchester United, o time bateu o Southampton por 6 a 1, em partida que tinha sido adiada, com três gols do francês Pires e três de Pennant. A última rodada da competição será no fim de semana.