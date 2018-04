Arsenal consegue mais uma vitória O Arsenal somou neste domingo sua 42ª partida invicta consecutiva no Campeonato Inglês, igualando o recorde do Nottingham Forest, de 77/78. Em casa, o time venceu o Middlesbrough por 5 a 3, numa partida emocionante. O francês Thierry Henry abriu o marcador, mas o Middlesbrough virou para 3 a 1. Nos últimos 35 minutos, no entanto, o Arsenal reagiu e fechou o placar por 5 a 3. O recorde histórico pode ser quebrado na quarta-feira, na partida contra o Blackburn, em casa. Thierry Henry, que marcou dois gols, procura disfarçar a euforia pela campanha: ?Todos sabem que um dia vamos perder, mas vamos trabalhar para esse dia demorar a chegar.? Para o francês, é início de temporada e não se pode perder o objetivo do título. Bergkamp, Pires e Reyes completaram o marcador para o Arsenal. Pelo Middlesbrough, Job, Hasselbaink e Queudrue anotaram. Gilberto Silva foi o único brasileiro em campo. O técnico Arsene Wenger fez elogios à reação do grupo: ?Não ficamos nervosos. Sabemos jogar futebol. Continuamos jogando e felizmente os gols surgiram.? Ao final da segunda rodada do Campeonato Inglês, Arsenal e Chelsea lideram com seis pontos (100% de aproveitamento: duas vitórias em dois jogos).