Arsenal conta com Cech inspirado, empata e recupera a liderança

O empate por 0 a 0 contra o Stoke City fora de casa pode ser considerado um tropeço, no entanto o Arsenal sai satisfeito com o resultado obtido neste domingo, pela 22.ª rodada do Campeonato Inglês, pois conseguiu reassumir a liderança do torneio. O time da capital não sabe o que é vencer na casa do adversário há seis jogos e, se não fosse pela bela atuação do goleiro checo Petr Cech, poderia ter sido derrotado.

Com o resultado, o Arsenal reassumiu a primeira colocação com 44 pontos, assim como o Leicester City, mas com melhor saldo de gols (16 a 13). O Stoke City, por sua vez, chegou a 33 pontos, na sétima posição, ainda brigando por uma vaga na Liga Europa.

No primeiro tempo, a principal chance de abrir o placar foi criada pelo Arsenal, aos 21 minutos, com Giroud. Campbell lançou bem o atacante na grande área, mas o francês foi parado por uma grande defesa do goleiro Butland.

Já na segunda etapa, quem esteve mais perto do gol foi o Stoke City. Aos 11 minutos, o time partiu para o contra-ataque, Joselu recebeu de Arnautovic e chutou firme no canto direito, mas Cech saltou bonito para espalmar. No rebote, Bojan chutou rasteiro para o gol vazio, mas o goleiro se recuperou bem e evitou o tento.

Aos 20 minutos, Joselu duelou contra Cech novamente em chute de fora da área, mas o goleiro se saiu melhor. Era a noite do arqueiro checo, que ainda salvou mais um gol contra o Arsenal aos 45 e garantiu o empate por 0 a 0.

O Stoke City está em uma sequência que pode definir a liderança do Campeonato Inglês, pois volta a campo no próximo sábado contra Leicester City. Já no dia seguinte, o Arsenal tenta disparar na ponta justamente no clássico contra o Chelsea, em casa.