Arsenal defende liderança em jogo contra o West Ham

Depois de voltar à liderança do Campeonato Inglês com uma boa vitória sobre o Everton (4 a 1), o Arsenal inicia o ano recebendo nesta terça-feira o West Ham, time que o ajudou a retornar ao topo no sábado, ao derrotar o Manchester United por 2 a 1, de virada. Veja também: Classificação e jogos da rodada O Arsenal lidera com 57 pontos, dois a mais que o Manchester United, que enfrenta o Birmingham e busca, além da reabilitação, um pouco de paz, depois da turbulenta festa de Natal que resultou em multa milionária sobre os jogadores e acusações de estupro contra mulheres. O técnico Alex Ferguson já avisou que não vai tolerar novos atos de indisciplina. De olho num tropeço dos líderes, o Chelsea, com 41 pontos, recebe o Fulham, que está em penúltimo lugar na classificação, com apenas 15 pontos. Depois do fracasso contra o Arsenal, o Everton encara, fora de casa, o Middlesbrough, que busca a segunda vitória consecutiva.