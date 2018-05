Arsenal define vitória em dois minutos e sobe para terceiro no Inglês

Com dois gols marcados em dois minutos, o Arsenal conseguiu uma importante vitória neste domingo para não se afastar demais da luta pelo título do Campeonato Inglês. Fora de casa, o time londrino derrotou o Bournemouth por 2 a 0, em partida válida pela 25ª rodada, e assumiu a terceira colocação.

Com esse resultado, o Arsenal chegou aos 48 pontos e ultrapassou o Manchester City, que agora é o quarto colocado, com 47, após perder para o líder Leicester, com 53, no último sábado. Já o Tottenham também soma 48 e ocupa a segunda posição. O Bournemouth, que caiu em casa, é o 15º, com 28 pontos.

O Arsenal entrou em campo pressionado a encerrar uma série de quatro tropeços no Inglês, com três empates e uma derrota. E após perder algumas oportunidades no início do duelo, o Arsenal foi fulminante para definir o seu triunfo com gols aos 22 e aos 23 minutos.

O primeiro desses gols foi marcado por Ozil, que fuzilou após ajeitada de cabeça de Giroud. Depois, Ramsey passou para Oxlade-Chamberlain, que chutou rasteiro para fazer 2 a 0, com a bola entrando após bater na trave da meta defendida por Boruc.

Em desvantagem, o Bournemouth tentou pressionar o Arsenal, criou algumas chances de gol, mar parou na atuação segura de Cech. Assim, o time londrino assegurou o triunfo e se manteve vivo na luta pelo título do Campeonato Inglês. Na próxima rodada, o time vai receber o líder Leicester, em duelo fundamental para as suas pretensões no torneio.