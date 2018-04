Arsenal derrota Bolton e encosta nos líderes do Inglês

O Arsenal ocupa a terceira colocação, com 45 pontos, dois a menos que o vice-líder Manchester United. No entanto, o time de Alex Ferguson possui um jogo a mais. O Chelsea mantém a ponta, com 48 pontos. Já o Bolton estacionou na zona de rebaixamento, na penúltima posição, com 18.

Para chegar a sua 14.ª vitória, o Arsenal precisou neutralizar a pressão inicial do ameaçado Bolton, que chegou a sair na frente. Klanic mandou para as redes logo aos 2 minutos, mas a arbitragem assinalou impedimento.

Depois do susto, os visitantes equilibraram a partida e conseguiram abriu o placar aos 27 minutos. Fabregas fez bela tabela com o brasileiro Eduardo dentro da área e finalizou para o gol. O meia-atacante ainda teve duas boas chances de aumentar a vantagem do Arsenal antes do intervalo.

No segundo tempo, o Bolton repetiu a mesma estratégia do início do jogo e impôs forte pressão aos visitantes. O Arsenal se defendeu bem e ainda conseguiu marcar mais um em rápido contra-ataque de Merida, que bateu no canto direito e definiu a vitória.

Mais cedo, o Aston Villa ficou no 0 a 0 com o West Ham e perdeu a chance de alcançar o Manchester City e voltar a brigar pelas primeiras posições. O Blackburn derrotou o Fulham por 2 a 0, em casa, e segue no meio da tabela.