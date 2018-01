Arsenal derrota Chelsea e é o novo líder Um erro do goleiro Carlo Cudicini deu a vitória ao Arsenal na partida contra o Chelsea por 2 a 1, neste sábado, pelo Campeonato Inglês. O jogo seguia empatado quando ao tentar interceptar um passe de Robert Pires, o arqueiro colocou a bola nos pés de Thierry Henry, que não perdoou. Com o resultado, o Arsenal assumiu a liderança da competição com 23 pontos, um a mais que o Manchester. Nas demais partidas do dia, o Fulham empatou sem gols com o Wolverthampton, o Manchester City goleou o Bolton Wanderers por 6 a 2, o Newcastle derrotou o Middlesbrough por 1 a 0 e o Portsmouth superou o Liverpool por 1 a 0. No domingo jogam Birmingham City x Aston Villa, Leicester City x Tottenham Hotspur e Everton x Southampton. Na segunda-feira, a partida entre Blackburn Rovers e Charlton Athletic completa a rodada.