Arsenal derrota Manchester por 2 a 0 O Arsenal derrotou, neste sábado, o Manchester United, por 2 a 0, no Estádio Old Trafford, em Manchester, diante de 67.209 torcedores, em jogo válido pelas oitavas-de-final da Copa da Inglaterra. Os gols foram marcados pelo brasileiro Edu e pelo holandês Wiltord. O Arsenal busca a sua terceira final consecutiva da competição.