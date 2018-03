Arsenal deve contratar Gilberto Silva A venda do volante Gilberto Silva para o futebol inglês deverá ser anunciada no início da próxima semana. Uma reunião entre representantes de um clube da Inglaterra - possivelmente o Arsenal - e da diretoria do Atlético-MG está marcada para segunda-feira, informou nesta sexta-feira o presidente do Conselho Deliberativo do clube mineiro, Alexandre Kalil. "Estou otimista que as negociações se concretizem na próxima semana." O dirigente, no entanto, não quis confirmar o nome do clube, mas se cogita que dirigentes do Arsenal, inclusive o técnico Arsene Wenger, já teriam embarcado para a capital mineira e o negócio pode ser oficializado a qualquer momento. Participará da reunião com os ingleses, além de Kalil, o superintendente administrativo e financeiro do clube, Evandro Abreu. O jogador, campeão do mundo pela seleção brasileira na Ásia, deverá ser vendido por US$ 8 milhões. Gilberto Silva terá direito a 20% da transação e deverá assinar um contrato de cinco anos. O atacante Guilherme revelou nesta sexta-feira que já recebeu propostas de duas grandes equipes do futebol brasileiro, uma do Rio e outra de São Paulo, para se transferir do Atlético, um dia depois de os dirigentes do clube estipularem um teto de R$ 50 mil para o pagamento de salários, o que o coloca em disponibilidade. Nesta sexta-feira, a torcida atleticana espalhou faixas pela cidade protestando contra a provável saída de Marques do clube.