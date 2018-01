Arsenal dificulta saída de Edu O italiano Claudio Ranieri, treinador e diretor-geral do Valência, garantiu nesta quarta-feira que há "99% de chances" de o meia brasileiro Edu não vir para o clube agora. As dificuldades foram apresentadas pelo Arsenal, dono do passe, que solicitou mais dinheiro que o previsto por sua transferência. "Há 99% de chances de Edu não vir agora. Não posso confirmar, mas será uma contratação para a próxima temporada", reconheceu Ranieri, que afirmou que o Arsenal pediu muito dinheiro e que seu clube não está disposto a pagar. O técnico disse que tem "um grande elenco" e que Edu é "um grande campeão" que ficará livre no mês de junho, época em que poderá contratá-lo sem problemas, já que o brasileiro terá encerrado seu compromisso com os ingleses.