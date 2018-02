Arsenal e América-MEX decidem o título da Copa Sul-Americana

O modesto Arsenal da Argentina tentará nesta quarta-feira conquistar o primeiro título internacional de sua história, ao enfrentar o América do México, na final da Copa Sul-Americana, em partida que será disputada no estádio El Cilindro, em Avellaneda. A vitória por 3 a 2 obtida pela equipe argentina na partida de ida, disputada na Cidade do México, é considerada pelo técnico Gustavo Alfaro "importante, mas não decisiva". "O Arsenal fará o impossível para aproveitar esta oportunidade histórica", afirmou. Arsenal-ARG Mario Cuenca; Javier Gandolfi, Jossimar Mosquera, Aníbal Matellán, Cristian Díaz; Diego Villar, Andrés San Martín, Israel Damonte, Javier Yacuzzi, Alejandro Gómez; José Luis Calderón Técnico: Gustavo Alfaro América-MEX Guillermo Ochoa, José Antonio Castro, Duilio Davino, Ricardo Rojas, Oscar Rojas, Germán Villa (Enrique Esqueda), Juan Carlos Silva, Alejandro Argüello, Federico Insúa, Rodrigo López e Salvador Cabañas Técnico: Daniel Brailovsky Árbitro: Oscar Ruiz (COL) Estádio: El Cilindro, em Avellaneda Horário: 22h30 (de Brasília) A equipe pode chegar ao título com um empate ou mesmo uma derrota por 1 a 0, pois conta com a vantagem dos gols marcados fora de casa. O Arsenal, que conta um orçamento cinco vezes menor que o de equipes como Boca Juniors e River Plate, pratica um jogo essencialmente tático, que aproveita os mínimos erros de seus rivais. O América, por sua vez, chega a Buenos Aires convencido de que pode reverter o mau resultado da semana passada, como expressou seu treinador, o argentino Daniel Brailovsky, que assegurou que sua equipe "já superou situações piores que esta". "E por que desta vez não poderia ser igual?", se perguntou, após o último treino do elenco efetuado nas instalações esportivas do Vélez Sarsfield, em Buenos Aires. "Temos o objetivo e a esperança de conquistar o título. Contra tudo e contra todos, vamos tentar ganhá-lo", acrescentou. "Se não esperássemos ganhar esta partida, já teríamos saído de férias", assegurou Daniel Brailovsky. Jogadores da equipe mexicana como Germán Villa e Hernán López também disseram que o Arsenal é uma equipe "difícil de ser batida", mas que tudo depende do América que, segundo eles, "tem condições de ganhar por vários gols de diferença".