Arsenal é bicampeão da Copa da Inglaterra Com um gol do meia francês Robert Pires, aos 38 minutos do primeiro tempo, o Arsenal derrotou o Southampton, neste sábado, no Millennium Stadium, em Cardiff, País de Gales, para conquistar o bicampeonato da Copa da Inglaterra. A equipe dos brasileiros Gilberto Silva e Edu ganha a competição pela nona vez. No ano passado, bateu o Chelsea na final por 2 a 0.