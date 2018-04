Arsenal e Bolton empatam por 2 a 2 Arsenal e Bolton Wanderers empataram por 2 a 2, neste sábado, em jogo adiantado da sexta rodada do Campeonato Inglês. Henry e Pires marcaram para o líder do torneio enquanto Radhi Jaidi e Henrik Pedersen fizeram para os Wanderers. A rodada ainda segue com cinco jogos hoje.