Arsenal é campeão inglês pela 13ª vez Com três rodadas de antecedência, o Arsenal conquistou, neste domingo, pela 13ª vez, o Campeonato Inglês, ao empatar com o Tottenham, no campo do adversário, por 2 a 2, em jogo válido pela 35ª rodada. Os franceses Vieira e Pires fizeram os gols do time londrino, que segue invicto na competição. O Arsenal soma 82 pontos, contra 72 do Chelsea, que perdeu para o Newcastle por 2 a 1. Em conquistas, o Arsenal - que tem em seu elenco os brasileiros Edu e Gilberto Silva - segue atrás do Liverpool (18) e Manchester United (15). Outros resultados deste domingo: Birmingham 2 x 2 Wolverhampton e Leeds 1 x 2 Portsmouth.