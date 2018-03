Arsenal e Chelsea empatam por 1 a 1 Terminou empatado o clássico londrino da Liga dos Campeões da Europa. Num jogo equilibrado e de muita marcação, Arsenal e Chelsea ficaram no 1 a 1, nesta quarta-feira, no jogo de ida das quartas-de-final da competição européia. Os dois gols saíram no segundo tempo. Eidur Gudjohnsen abriu a contagem para o Chelsea aos 7 minutos, mas Pires empatou para o Arsenal seis minutos depois.