Arsenal e Chelsea empatam por 2 a 2 Arsenal e Chelsea empataram por 2 a 2 neste domingo em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, o Chelsea manteve a liderança com 40 pontos, quatro a mais que o Everton e cinco a mais que o Arsenal. Em outro jogo da rodada, o Birmingham venceu o Aston Villa por 2 a 1.