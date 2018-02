Arsenal e Chelsea tropeçam; United assume a ponta O Manchester United assumiu a liderança do Campeonato Inglês graças à goleada de 4 x 0 sobre o Sunderland na quarta-feira e aos tropeços de seus maiores rivais. O Arsenal, que começou o dia em primeiro, ficou no 0 x 0 com o Portsmouth, enquanto o Chelsea, em terceiro, travou um emocionante duelo com o Aston Villa, que terminou em 4 x 4. O Sunderland não teve como resistir ao campeão United, que fecha o primeiro turno com 45 pontos. Os gols foram marcados por Louis Saha (dois), Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo, que é o artilheiro da competição. O técnico do United, Alex Ferguson, poupou alguns titulares. No estádio Stamford Bridge, Gareth Barry conseguiu, num pênalti nos últimos instantes, empatar o jogo para o Villa, a essa altura com dez jogadores -- ainda menos mal que o Chelsea, que teve Ricardo Carvalho e Ashley Cole expulsos. Com o empate, o Chelsea vai a 38 pontos, dois à frente do Liverpool, que conseguiu um gol no final e venceu o lanterna Derby County, por 2 x 1. O Everton manteve contato com o pelotão da frente ao derrotar o Bolton Wanderers por 2 x 0 no Goodison Park. O Birmingham City respirou um pouco aliviado após a vitória de 3 x 0 contra o também ameaçado Middlesbrough, e o Wigan Athletic saiu da zona de rebaixamento com o 1 x 0 sobre o inconsistente Newcastle United. O Fulham entrou na zona de degola ao levar de 5 x 1 do Tottenham Hotspur -- Robbie Keane e Tom Huddlestone marcaram dois cada. West Ham United e Reading empataram em 1 x 1.