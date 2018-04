Arsenal é favorito ao título europeu O Arsenal, por enquanto, é o favorito ao título da Liga dos Campeões da Europa, que começa nesta terça-feira. Pelo menos na preferência de quem gosta de fazer uma fezinha. Nas principais casas de apostas de Londres - as maiores e mais famosos do continente -, o campeão inglês paga 5 por 1. Ou seja, se chegar ao título, quem confiou na equipe dirigida pelo francês Arsene Wenger receberá 5 libras para cada uma investida. O Real Madrid aparece em seguida, com 6/1, e o Chelsea está cotado a 7/1. Milan e Manchester United têm 8/1 e o Barcelona, 9/1. As grandes zebras são Rosenborg, da Noruega (300/1), e Maccabi Tel-Aviv, de Israel (500/1). O caminho para o título é menos tortuoso do que nos últimos anos e altamente lucrativo. Só pela participação, cada equipe receberá da União Européia de Futebol (Uefa) o equivalente a US$ 4,5 milhões. A quantia aumenta com vitórias, empates e à medida que forem sendo superadas as fase de classificação. Até a temporada 2003-04, havia duas etapas no formato de grupos e o mata-mata começava só nas quartas-de-final. Agora, os times foram divididos em oito grupos de quatro, em turno e returno. Os dois primeiros passam para as oitavas-de-final, com eliminação direta até a decisão, marcada para o dia 25 de maio de 2005, em Istambul (Turquia). Os terceiros colocados na fase das chaves continuam a ter, como consolo, vaga na terceira fase da Copa da Uefa.