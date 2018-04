Arsenal e Fiorentina se garantem na Liga dos Campeões

Jogando em Londres, o Arsenal contou com um gol do brasileiro naturalizado croata Eduardo da Silva para abrir o caminho da vitória. Aos 28 minutos de jogo, o atacante cobrou a penalidade sofrida por ele mesmo, fazendo 1 a 0. Com o Celtic sob domínio, o time inglês administrou a vantagem até ampliar no segundo tempo. Aos oito minutos da etapa final, Eboue aproveitou a boa trama do ataque para concluir já dentro da área, sem chances de defesa para o goleiro.

O terceiro do Arsenal veio após nova troca de passes envolvente, mostrando bom entrosamento do time londrino. Com 29 minutos, a equipe do brasileiro Denílson chegou ao gol com o russo Arshavin, que dominou na área e girou para marcar. O Celtic ainda descontaria em um lance de sorte. Já nos acréscimos da partida, o italiano Donati pegou o cruzamento da direita de primeira e acertou um chute cruzado preciso, que ainda bateu na trave antes de entrar.

Em Florença, a Fiorentina recebeu o Sporting depois de ter empatado por 2 a 2 em Lisboa, pelo jogo de ida. E para dificultar a classificação do time italiano, os visitantes saíram na frente aos 35, em bela cobrança de falta de João Moutinho. Precisando do empate, a equipe anfitriã voltou com tudo para o segundo tempo e chegou à igualdade aos nove, em jogada individual do reserva Jovetic, que tinha acabado de entrar. Assim, a vaga veio pelos gols marcados fora de casa.

Ainda nesta quarta-feira, o Olympiakos recebeu o Sheriff, da Moldávia, e venceu por 1 a 0, após ter ganhado o jogo de ida por 2 a 0. Em casa, o Stuttgart só administrou a vantagem que tinha conquistado com a vitória por 2 a 0 sobre o Timisoara, da Romênia, e ficou na igualdade por 0 a 0. O APOEL foi o que sofreu mais para conseguir a vaga. Depois de perder por 1 a 0 na Dinamarca, a equipe do Chipre venceu o Copenhagen por 3 a 1 em casa.

Garantidos na fase de grupos da Liga dos Campeões, Arsenal, Fiorentina, Olympiakos, Stuttgart e APOEL esperam agora pelo sorteio das chaves para conhecerem seus próximos adversários na competição. O evento acontece nesta quinta-feira, em Monaco. Enquanto isso, Celtic, Sporting, Sheriff, Timisoara e Copenhagen, eliminados no classificatório, já estão confirmados na fase de grupos da Liga Europa, nova denominação para a antiga Copa da Uefa.