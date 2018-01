Arsenal é goleado pelo Southampton e perde chance de ser líder

O Arsenal entrou em campo neste sábado com cenário extremamente favorável. Após a derrota do Leicester para o Liverpool, precisava apenas vencer o irregular Southampton, fora de casa, para assumir a liderança do Campeonato Inglês. Mas o time londrino estava em dia irreconhecível, acabou atropelado pelo adversário e perdeu por 4 a 0.

Com isso, o Arsenal não só perdeu a chance de liderar como viu o Manchester City se aproximar da segunda colocação. Os londrinos têm 36 pontos, contra 35 do City e 38 do Leicester. Segunda-feira, encaram o Bournemouth em casa. Já o Southampton segue no meio da tabela, com 24 pontos, agora em 12.º, e viaja para pegar o West Ham segunda.

Mesmo precisando da vitória, o Arsenal viu o Southampton começar bem melhor e abrir o placar aos 18 minutos. Martina aproveitou bola afastada pela defesa e bateu de primeira, da intermediária, mesmo com o pé trocado. Até pelo posicionamento de seu corpo, a bola pegou muito efeito, fugindo de Petr Cech e entrando no canto direito do goleiro.

O gol fez o Arsenal ir para cima e o empate quase saiu aos 39 minutos, quando Walcott apareceu dentro da área e cabeceou para fora. Mas o Southampton era mais perigoso quando chegava e só não ampliou aos 43 porque Long finalizou mal e isolou quando recebeu de frente para Cech.

No segundo tempo, o time da casa seguiu em cima e marcou aos quatro minutos, mas a arbitragem viu impedimento polêmico de Van Dijk antes de ele cabecear para a rede. Cinco minutos depois, no entanto, não teve jeito. Long recebeu no meio, abriu na direita com Mané e correu para a área para receber de volta e ampliar.

O segundo gol acabou com qualquer chance de reação do Arsenal, que levou o terceiro aos 23. Bertrand cobrou escanteio da direita, Fonte veio na corrida e chegou livre para cabecear para a rede. Nos momentos finais da partida, o Southampton estava mais perto do quarto gol do que o adversário de marcar o primeiro, e foi o que aconteceu nos acréscimos. Long recebeu de frente para Cech e bateu entre as pernas do goleiro para transformar a vitória em goleada.