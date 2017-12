Arsenal é líder ao lado do Manchester O Arsenal venceu neste sábado o Newcastle por 2 a 0 e empatou com o Manchester United na liderança do Campeonato Inglês com 57 pontos. Os gols foram marcados por Bergkamp e Campbell. Newcastle e Arsenal têm um jogo a menos que o Manchester, que neste domingo pega o Derby. Caso vença, a equipe manterá a liderança isolada com 60 pontos. Everton e Leeds completam a 28.ª rodada no domingo. Outros resultados deste sábado: Aston Villa 2 x 1 West Ham Bolton 1 x 1 Blackburn Charlton 2 x 1 Chelsea Fulham 0 x 2 Liverpool Ipswich 1 x 3 Southampton Middlesbrough 1 x 0 Leicester Tottenham 2 x 1 Sunderland