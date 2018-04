Arsenal e Liverpool avançam na Copa da Liga Inglesa

O Arsenal teve sua classificação facilitada aos 37 minutos do primeiro tempo, quando Jerome Thomas, do West Bromwich Albion foi expulso. Os gols do time londrino saíram no segundo tempo e foram marcados por Sanchez Watt, aos 23 minutos, e Carlos Vela, aos 31.

O Liverpool teve um pouco mais de dificuldades para avançar. Em um jogo truncado, com muitas faltas e alguns desentendimentos, o time visitante marcou o gol que definiu o triunfo e a classificação aos 21 minutos do segundo tempo, com o francês David Ngog.

Também nesta terça-feira, o Sunderland derrotou o Birmingham por 2 a 0, em confronto entre dois times da elite inglesa. O Burnley foi eliminado ao ser derrotado pelo Barnsley por 3 a 2. O Portsmouth derrotou o Carlisle United por 3 a 1, o Stoke City venceu o Blackpool por 4 a 3 e o Blackburn superou o tradicional Nottingham Forest por 1 a 0. O Newcastle, rebaixado para a segunda divisão na última temporada, perdeu por 2 a 0 para o Peterborough United.