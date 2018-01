Arsenal e Liverpool ficam no empate O Liverpool conseguiu empatar por 2 a 2 com o líder Arsenal, graças a um gol no último minuto do atacante Heskey, em jogo da 25ª rodada do Campeonato Inglês, nesta quarta-feira. O francês Pires e o holandês Bergkamp fizeram os outros gols do Arsenal, enquanto Riise marcou para o Liverpool. Com o empate, o Arsenal chegou aos 53 pontos e segue na liderança do campeonato. O segundo colocado, com 48, é o Newcastle, que derrotou o Tottenham por 1 a 0, também nesta quarta-feira. Em outros jogos disputados pela 25ª rodada, Manchester City 4 x 1 Fulham, West Bromwich 0 x 1 Charlton e West Ham 2 x 1 Blackburn.