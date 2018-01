Arsenal e Liverpool se classificam Arsenal e Liverpool se classificaram neste domingo para as quartas-de-final da Copa da Inglaterra. O Arsenal garantiu vaga eliminando o atual campeão Chelsea com uma vitória por 3 a 1. Já o Liverpool derrotou o Manchester City por 4 a 2. Nas quartas-de-final, o Liverpool enfrentará o vencedor de Tranmere x Southampton, que empataram na partida de sábado e farão uma novo jogo. O adversário do Arsenal sairá do confronto entre Blackburn e Bolton. Uma terceira vaga ainda precisa ser definida, entre Wimbledon e Wycombe. O vencedor jogará com o Leicester. O outro confronto das quartas é West Ham x Tottenham.