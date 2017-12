Arsenal e Manchester City ganham e avançam na Copa da Inglaterra

Com time misto, o Arsenal levou um susto, mas venceu o Sunderland por 3 a 1, de virada, e avançou à quarta fase da Copa da Inglaterra. O duelo aconteceu no Emirates Stadium e contou com a presença do zagueiro brasileiro Gabriel Paulista entre os titulares da equipe anfitriã.

Os visitantes saíram na frente logo aos 16 minutos de partida, após falha de Kieran Gibbs, que errou passe na saída de bola. O holandês Jeremain Lens aproveitou o vacilo, avançou e tocou na saída do goleiro Petr Cech para abrir o marcador. O Arsenal reagiu rápido e igualou o placar dez minutos depois. Theo Walcott cruzou pela esquerda e o atacante costarriquenho Joel Campbell desviou para as redes.

Na etapa final, o técnico Arsène Wenger colocou em campo o titular Aaron Ramsey. E a alteração surtiu efeito, tanto que Ramsey aproveitou cruzamento de Bellerín e fez 2 a 1. À frente do marcador, o Arsenal passou a controlar o jogo com tranquilidade e ainda chegou ao terceiro com Olivier Giroud. Bellerín deu nova assistência e deixou o francês livre de marcação para dar números finais ao placar.

O Arsenal está em busca do tricampeonato consecutivo da competição, feito que não acontece desde 1886, quando o Blackburn venceu por três vezes seguida a Copa da Inglaterra. O time de Arsène Wenger aguarda sorteio na próxima segunda-feira para conhecer seu adversário.

O Manchester City também confirmou o favoritismo e avançou no torneio. Neste sábado, derrotou o Norwich City por 3 a 0, fora de casa. O argentino Sergio Agüero, o nigeriano Kelechi Iheanacho e o belga Kevin de Bruyne marcaram os gols da partida.

Outros dois duelos entre times que estão na primeira divisão do Campeonato Inglês aconteceram pela terceira fase. O Crystal Palace venceu o Southampton fora de casa por 2 a 1. Joel Ward abriu o marcador para os visitantes. Oriol Romeu deixou tudo igual, mas Wilfried Zaha garantiu a vitória. E o Watford venceu o Newcastle por 1 a 0, com gol de Troy Deeney.

Também avançaram para a quarta fase o Bournemouth, o Stoke City, o Everton e West Bromwich. O West Ham empatou em casa com o Wolverhampton, da segunda divisão, por 2 a 2, e haverá o segundo jogo para definir o classificado. Assim como no duelo do Aston Villa com o Wycombe Wanderers, da quarta divisão, que terminou em 1 a 1. O duelo de volta acontecerá na casa do time da elite inglesa.